„Schlampen“-Taferl: Sexismus an Autobahntankstelle

„Ich liebe besoffene Schlampen“, dazu das Piktogramm einer Frau, die vor einer Toilette kniet, sich darüber beugt. Ein Mann, hinter ihr kniend, umfasst sie. Dieses Magnetschild im Postkartenformat und ähnliche Sujets, nicht weniger sexistisch, nicht weniger explizit in ihrer Darstellung oder im Verherrlichen von Alkohol, werden an zumindest einer Shell-Tankstelle (an der Westautobahn im oberösterreichischen Ansfelden) prominent platziert im Shop verkauft.

Was haben Schilder, die Alkoholkonsum und Sexismus verherrlichen, an einer Autobahntankstelle verloren? Entspricht es dem Unternehmensgeist, in Zeiten von #metoo und Ko-Tropfen, dass unter dem Shell-Logo Motive verkauft werden, die Sex mit offenbar schwerst alkoholisierten Frauen anpreisen? Oder Piktogramme von Männern, die Frauen treten?

Prominent platzierte Magnetschilder in der Shell-Tankstelle an der Westautobahn im oberösterreichischen Ansfelden. – Imlinger / Die Presse

Verantwortung bei Pächter

Von Shell heißt es gegenüber der „Presse“ klar: Nein. Die Auswahl der Produkte, die in Tankstellen-Shops verkauft werden, obliege dem Betreiber bzw. Pächter. Sofern es sich um „legale Zusammenhänge handelt, was hier der Fall ist“ könne Shell nur Empfehlungen ausgeben. Weil Derartiges aber nicht zu den Werten des Konzerns passe, werde man den Pächter im Fall Ansfelden überzeugen, die Schilder aus dem Sortiment zu nehmen. Sollte Ähnliches auffallen, sei man über Meldungen dankbar.

(cim)