Unfall mit gestohlenem Wohnmobil in Tirol

Ein bisher Unbekannter hat Montagfrüh auf der Inntalautobahn (A12) bei Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) mit einem gestohlenen Wohnmobil einen Unfall verursacht und ist in der Folge zu Fuß geflüchtet. Laut Zeugenaussagen war das Wohnmobil auffällig in Schlangenlinien gefahren, ehe es ins Schleudern geriet und umkippte, teilte die Polizei mit. Der Fahrer stieg daraufhin aus und rannte davon.

Das Wohnmobil, das gegen 6.00 Uhr bei der Ausfahrt Telfs Ost in Richtung Innsbruck unterwegs war, kam auf der rechten Fahrzeugseite am zweiten Fahrtstreifen zu liegen. Eine Zeugin beobachtete laut Exekutive, wie ein Mann ausstieg und in nördliche Richtung flüchtete. Die Polizei stellte schließlich fest, dass das Wohnmobil in Innsbruck als gestohlen gemeldet worden war.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen, zwei Diensthunden und dem Polizeihubschrauber verlief vorerst ergebnislos. Der Fahrer soll zwischen 25 und 30 Jahren alt gewesen sein und schwarze Haare gehabt haben. Er war laut Beschreibung mit einem weißen T-Shirt bekleidet und hatte einen Rucksack dabei.

Eine Zeugin berichtete zudem, dass zwischen 6.15 und 6.30 Uhr eine Person, auf die die Beschreibung passt, auf der Bundesstraße bei Telfs in Fahrtrichtung Innsbruck Auto gestoppt habe. Unklar war jedoch, ob die Person tatsächlich von jemandem mitgenommen worden war. Die Polizei bat die Bevölkerung um Hinweise.

