Vier Brandanschläge in Graz: Rathaus und Bezirksgericht betroffen

In Graz sind am Mittwochvormittag vier versuchte Brandanschläge verübt worden: unter anderem einer beim Rathaus, einer beim Bezirksgericht West und einer bei der Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung, hieß es in einer ersten Information der Polizei. Auch am Grazer Hauptbahnhof soll es zu einem Brandanschlag gekommen sein, berichtet die „Kleine Zeitung"

Nach der Festnahme eines Verdächtigen blieb die Fahndung im Grazer Stadtgebiet aufrecht. Die Polizei bat um erhöhte Vorsicht. Der festgenommene Mann und dessen möglicher Zusammenhang mit den versuchten Anschlägen müsse erst überprüft werden, hieß es von den Ermittlern.

Einer der Beamten bestätigte, dass der Verdächtige wie kolportiert am Hauptbahnhof festgenommen wurde, wo er ebenfalls einen Anschlagsversuch verübt haben soll. Der Mann soll mit brennenden Gegenständen geworfen haben. In einem Fall seien die entstandenen Flammen von Mitarbeitern der öffentlichen Einrichtung gelöscht worden, erklärte ein Beamter.

Es soll sich Medienberichten zufolge um einen "amtsbekannten" Mann handeln. Er soll am Grazer Hauptbahnhof festgenommen worden sein. Dort dürfte er einen vierten Brandanschlag verübt haben, hieß es. Verletzt wurde nach bisherigen Informationen niemand.

