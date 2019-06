Katschberg Straße nach Unwetter wieder einspurig befahrbar

Die unwetterbedingte Sperre der Katschberg Straße (B99) bei Kremsbrücke in Kärnten (Bezirk Spittal) ist am Mittwoch kurz nach 17.00 Uhr wieder aufgehoben worden. Die Verbindung nach Salzburg wurde laut Polizei zumindest einspurig wieder befahrbar gemacht. Und auch eine Straßensperre bei Villach wurde rasch wieder aufgehoben. Die Ossiacher See Süduferstraße war wieder frei befahrbar.

(APA)