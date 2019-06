Kritik an Auftritt eines Salafisten in Wien

FPÖ-Chef Norbert Hofer hat in einer Aussendung "entsetzt" auf Berichte über den für Sonntagabend in Wien geplanten Auftritt des bosnischen Salafisten-Predigers Safet Kuduzovic reagiert. "Extremistische Hetzer, die im Namen des Islam widerliche Tiraden gegen Andersgläubige absondern, haben in unserer demokratischen Gesellschaft keinen Platz. Ich erwarte mir daher von den zuständigen Behörden vollen Einsatz, um diesen Auftritt zu unterbinden", so Hofer.

Gegen Vereine, die derartige Personen nach Österreich holen, müsse "mit der vollen Härte des Gesetzes vorgegangen werden, alle rechtlichen Möglichkeiten seien auszuschöpfen", so Hofer. Die Gesetze für die Bekämpfung islamischer Extremisten seien "derzeit nicht ausreichend". Besonders das Islamgesetz biete keine ausreichende Handhabe. "Im Regierungsprogramm war daher die Schaffung eines Strafgesetzes gegen den politischen Islam verankert. Leider hat die ÖVP - und hier insbesondere Ex-Justizminister Moser - dieser wichtigen Initiative zu wenig Beachtung geschenkt", kritisiert Norbert Hofer. Umso wichtiger sei es, dieses Gesetz in einer neuen Regierungskonstellation "unverzüglich auf den Weg zu bringen".

Mahrer: „Salafismus hat in Österreich keinen Platz“

Auch ÖVP-Sicherheitssprecher Karl Mahrer hat den geplanten Vortrag scharf kritisiert. "Salafismus hat in Österreich keinen Platz, so wie jede andere Form des Extremismus in unserer Gesellschaft keinen Platz hat", so Mahrer in einer Aussendung. "Hetze gegen die unanfechtbaren Werte der Freiheit, Demokratie, Gleichberechtigung und Religionsfreiheit" dürfe "keinesfalls Platz greifen".

Es gelte, "dem islamistischen Radikalismus geschlossen entgegenzutreten. Das Innenministerium und die Stadt Wien seien "dringend gefordert, dem am heutigen Sonntagabend geplanten salafistisch-extremen Auftritt einen Riegel vorzuschieben." Die Volkspartei stehe für ein abendländisch-christlich-jüdisch geprägtes Wertefundament, das es zu schützen gelte und der Verantwortung gegenüber Land und Leuten gerecht werde.

(APA)