Überfall auf Linzer Geschäft: Polizei sucht Zeugen

Nach einem Überfall auf ein Linzer Lebensmittelgeschäft Samstagabend hat die Polizei Sonntagnachmittag einen Zeugenaufruf gestartet. Gesucht wurden Personen, die sich in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 18:45 Uhr im Bereich Hessenpark oder Lustenauerstraße aufgehalten hatten. Alle abgegebenen Hinweise an die nächste Dienststelle würden vertraulich behandelt, wurde in einer Presseaussendung betont.

Ein noch Unbekannter hatte mit einem Schraubenzieher bewaffnet das Geschäft am Hessenplatz überfallen. Der Mann dürfte sich in dem Laden versteckt und dort auf den Geschäftsschluss gewartet haben. Er fesselte eine 37-jährige Angestellte mit Klebeband und flüchtete mit Bargeld in noch unbekannter Höhe. Eine Alarmfahndung verlief ergebnislos. Seitens der Überfallenen gab es auch keine Beschreibung des Gesuchten.

(APA)