Hochzeitsgast verfolgt Diebin

Ein Hochzeitsgast hat am Samstag in Neudörfl (Bezirk Mattersburg) eine 55-Jährige verfolgt und angehalten, nachdem diese bei einem Fototermin für eine Hochzeit eine Profi-Fotoausrüstung gestohlen hatte. Die Frau war an der Hochzeitsgesellschaft vorbeigefahren, hatte dabei den Rucksack mit der Fotoausrüstung entdeckt und mitgenommen, wie die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag berichtete.

Der Hochzeitsgast hatte den Diebstahl der Ausrüstung, die in der Nähe der Hochzeitsgesellschaft abgestellt war, beobachtet. Er verfolgte die Diebin, die mit ihrem Kastenwagen in Richtung Bad Sauerbrunn davonfuhr, und konnte die 55-Jährige schließlich beim Bahnhof anhalten. Die verständigte Polizei stellte den Rucksack im Frachtraum des Fahrzeuges sicher und übergab die Fotoausrüstung, die einen Wert im hohen vierstelligen Eurobereich hat, wieder der Besitzerin. Die 55-Jährige wurde angezeigt.

(APA)