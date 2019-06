Deutscher Verkehrsminister bereitet Klage gegen Tiroler Fahrverbote vor

Der deutsche Verkehrsminister Andreas Scheuer bereitet nach eigenen Worten eine Klage gegen die Republik Österreich wegen der von Tirol verhängten Beschränkungen im Transitverkehr vor. Die Klage werde sich sowohl gegen die Lkw-Blockabfertigung als auch die jüngsten Fahrverbote auf Tiroler Straßen abseits der Autobahnen richten, sagte Scheuer vor einer CSU-Vorstandssitzung am Montag in München.

Der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Markus Söder unterstützt nach eigenen Worten das juristische Vorgehen. Gleichzeitig wolle man aber auch mit der österreichischen Seite die Gespräche fortsetzen. Das Verhalten Tirols sei wenig nachbarschaftlich, sagte Söder. Ähnliche Maßnahmen wie in Tirol schloss der bayerische Ministerpräsident für den Freistaat aus. Das wäre "albern", meinte Söder.

Gegen „Navi-Ausweicher"

Betroffen von den jüngsten Maßnahmen sind alle sogenannten "Navi-Ausweicher", die im dichten Urlauberverkehr Staus auf der Autobahn umfahren wollen. Deshalb werden nach den Autobahnabfahrten im Großraum Innsbruck die weiterführenden Straßen für den gesamten Durchzugsverkehr gesperrt. Das Land hatte zu Fronleichnam die Fahrverbote erstmals angewandt. Mehr als 1000 Fahrzeuge wurden auf die Autobahn zurück geleitet. Die Maßnahmen gelten bis 14. September an allen Wochenenden, also immer von Samstag, 7.00 Uhr, bis Sonntag, 19.00 Uhr.

Europarechtler sieht Klage gelassen

Österreich kann einer mögliche Klage Deutschlands "relativ gelassen entgegensehen", sagte Walter Obwexer, Europarechtsexperte der Universität Innsbruck, am Montag. "Die Fahrverbote müssten unionsrechtlich halten", sagte er.

"Die Fahrverbote betreffen Straßen, die für Zu- und Abfahrten zu den Ortschaften geplant wurden, die aber für den Ausweichverkehr nie ausgelegt wurden", sagte der Europarechtsexperte. Durch die modernen Navigationssysteme werde bei Stau auf der Autobahn der Urlauberverkehr aber über das niederrangige Straßennetz umgeleitet, weshalb dann in den Ortschaften der gesamte Verkehr zum Erliegen komme. "Dadurch ist dann sowohl die Verkehrssicherheit, als auch die Funktionsfähigkeit gefährdet", erklärte Obwexer den rechtlichen Hintergrund, denn beides müsse erhalten bleiben.

Außerdem betreffen die Fahrverbote In- und Ausländer gleichermaßen. Eine "mittelbare Diskriminierung" von EU-Bürgern sah Obwexer aber dennoch, da der Anrainerverkehr erlaubt bleibt und die meisten Anrainer Inländer sind. Eine "mittelbare Diskriminierung" dürfe es aber geben, wenn sie gerechtfertigt und wenn die Regelung verhältnismäßig sei. Und beides sei in diesem Fall gegeben, fügte der Europarechtsexperte hinzu.

Einerseits sei die Regelung verhältnismäßig, da sie nur an den Wochenenden im Sommer greife, also nur dann, wenn es tatsächlich notwendig sei. "Und andererseits macht Tirol das ja nicht willkürlich", betonte Obwexer. Die Verkehrsbelastung in den Dörfern sei durch Daten belegt. Die Blockabfertigungen bei Kufstein seien übrigens durch denselben rechtlichen Hintergrund gedeckt, fügte der Europarechtsexperte hinzu.

Europäische Kommission am Zug

Bevor Deutschland aber überhaupt eine Klage einbringen könne, müsse es zuerst die Europäische Kommission auffordern, dies zu tun. Diese habe dann drei Monate Zeit zu prüfen. Sollte sie in dieser Zeit keine Klage einbringen, könne Deutschland dies erst dann selbst tun, erklärte der Universitätsprofessor.

(APA)