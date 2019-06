Abschnitt der Tullnerfelder Bahn bis Ende August gesperrt

Die Tullnerfelder Bahn wird zwischen St. Pölten und Herzogenburg vom nächsten Samstag an bis zum 1. September gesperrt. Es werden neue Gleise verlegt, teilten die ÖBB am Montag in einer Aussendung mit. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Die Gesamtinvestitionen belaufen sich Unternehmensangaben zufolge auf rund 12,5 Millionen Euro.

Etwa elf Kilometer neue Schienen sollen verlegt, 9.000 neue Schwellen eingebaut werden. Rund 22.500 Tonnen Gleisschotter werden erneuert und 19.500 Tonnen Schüttmaterial verarbeitet. Diese Maßnahmen seien notwendig, "damit die erforderliche, sichere Gleislage und Funktionalität" gegeben bleibt, hieß es. Betroffen von der Sperre sind laut den ÖBB auch die Pendler der Kremser Bahn im Bereich Herzogenburg - St. Pölten sowie die Radtramper-Züge, die nicht vom Franz-Josephs-Bahnhof in Wien via Tulln in die Landeshauptstadt geführt werden können.

