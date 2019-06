Heuer bereits acht Kinder im Straßenverkehr gestorben

Heuer sind in Österreich bereits acht Kinder bei Unfällen im Straßenverkehr gestorben. Wie das Innenministerium sagte, kamen drei davon auf dem Schulweg zu Tode. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2018 sind sechs Kinder im Verkehr getötet worden.

Zwei Kinder starben demnach in Wien, zwei in Salzburg und zwei in Oberösterreich. Jeweils ein Kind starb in Tirol und Niederösterreich.

(APA)