"Ibiza-Detektiv" als Zeuge: Beginn von Kremser Verleumdungsprozess abgesagt

Der Start des Prozesses wegen Verleumdung gegen jenen Sicherheitsberater, der den Begleiter der angeblichen Oligarchen-Nichte im Ibiza-Video ausgebildet haben will, ist am Mittwoch am Landesgericht Krems abgesagt worden. Der Beschuldigte Sascha W. erschien nicht, er soll sich nach Angaben seines Verteidigers "aufgrund einer psychischen Erkrankung" im Universitätsklinikum Krems befinden.

Der Verhandlungsstart war von der vorsitzenden Richterin zuerst auf 10:30 Uhr verschoben worden, ehe die Absage verkündet wurde. Möglich ist nun ein Verhandlungsbeginn am morgigen Donnerstag. Angaben dazu kündigte die Richterin für Mittwochnachmittag an.

In dem Prozess soll auch Julian H., der Detektiv, der beim Ibiza-Video Regie geführt haben soll, als Zeuge aussagen - per Skype.

(APA/Red.)