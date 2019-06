Gefährliches Wasser: 13-Jähriger ertrunken, Dreijähriger reanimiert

Bei der Hitze ist es wohl der beste Aufenthaltsort, das Schwimmbad birgt aber auch Gefahren: Ein 13-Jähriger ist am Dienstagnachmittag in einem Badeteich im obersteirischen Mooslandl ertrunken. Der Bub aus einem Kinderheim war mit Betreuerinnen in der Freizeiteinrichtung gewesen. Knapp vor 18.00 Uhr entdeckte ein Badegast ihn leblos am Grunde des Gewässers. Er dürfte laut Polizei rund zehn Minuten unter Wasser gewesen sein. Badegäste holten ihn ans Ufer, die Reanimation blieb erfolglos.

Bis zum Eintreffen des Notarztes versuchten die Ersthelfer Wiederbelebungsmaßnahmen, bis der Notfallmediziner übernahm. Doch auch dieser konnte den Buben nicht mehr retten, wie die Landespolizeidirektion am Mittwoch mitteilte. Die Betreuerinnen mussten von einem Kriseninterventionsteam betreut werden, hieß es seitens der Polizei.

Dreijähriger trieb leblos im Pool

Ein Dreijähriger ist am Dienstagabend leblos im Pool der Eltern in Grafenbach (Bezirk Neunkirchen) getrieben. Der Bub wurde unter Reanimation ins Krankenhaus Wiener Neustadt gebracht, bestätigte Sprecherin Sonja Kellner vom Roten Kreuz einen "NÖN"-Onlinebericht. "Das Kind wird intensivmedizinisch betreut", teilte Bernhard Jany von der NÖ Landeskliniken-Holding am Mittwoch auf APA-Anfrage mit.

Drei Ärzte waren an Ort und Stelle, einer wurde über die Lebensretter-App alarmiert, sagte Kellner. Ein Mediziner traf laut "NÖN" per Hubschrauber ein, einer mit dem Notarzteinsatzfahrzeug.

