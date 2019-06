Tiroler Fahrverbote: EU-Kommission fordert einvernehmliche Lösung

Die EU-Kommission hat Österreich und Deutschland aufgerufen, den Streit um Fahrverbote in Tirol einvernehmlich zu lösen. Einen Tag nach dem Besuch des Tiroler Landeshauptmanns Günther Platter (ÖVP) bei EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Brüssel erklärte ein Sprecher der EU-Behörde, beide Seiten sollten entsprechende Bemühungen unternehmen, "anstatt vor Gericht ziehen zu müssen". Das Rote Kreuz hat die Fahrverbote am Mittwoch begrüßt.

Die von Tirol verhängten Fahrverbote auf dem niederrangigen Straßennetz nach den Autobahnausfahrten im Großraum Innsbruck, um "Stau-Ausweicher" zu unterbinden, hat zu Unstimmigkeiten mit Deutschland geführt. Der deutsche Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) kündigte am Montag an, eine Klage gegen Österreich beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) vorzubereiten.

"Die Europäische Kommission verfolgt die Diskussion zwischen österreichischen und deutschen Stellen bezüglich Verkehrsmaßnahmen, die Auswirkungen auf dem Gebiet beider Mitgliedstaaten haben", erklärte ein EU-Kommissionssprecher gegenüber der APA. "Nachbarländer sollten in der Lage sein, gemeinsame Lösungen zu finden."

Zu dem Treffen zwischen Platter und Juncker betonte der Kommissionssprecher, beide Politiker hätten einen "freundschaftlichen Meinungsaustausch" geführt. Neben anderen regionalen Fragen sei die Verkehrssituation und der Lkw-Transit auf den Tiroler Straßen diskutiert worden: "Sie waren sich einig, dass es für beide Seiten befriedigende Lösungen für diese Fragen braucht."

Rotes Kreuz: Fahrverbot verhindert Behinderungen

Das Tiroler Rote Kreuz begrüßt die vom Land für die Wochenenden verhängten Fahrverbote auf dem niederrangigen Straßennetz nach den Autobahnausfahrten im Großraum Innsbruck. Dadurch können durch den Ausweichverkehr verursachte Behinderungen von Rettungseinsätzen verhindert und die Versorgungssicherheit sichergestellt werden, hieß es in einer Aussendung.

Kilometerlange Staus auf den Straßen, wie sie an den Wochenenden regelmäßig stattfinden, würden die Rettungskräfte nämlich vor besondere Herausforderungen stellen. Erschwerend komme hinzu, dass auch die Rettungsgasse in den meisten Fällen nicht funktioniere.

"Die Situation ist für uns tageweise sehr kritisch", erklärte Andreas Karl, Geschäftsführer der Rettungsdienst GmbH. Die Mitarbeiter im Notarztdienst, Rettungsdienst und qualifizierten Krankentransport hätten kaum eine Chance, sich innerhalb kurzer Zeit zum Patienten vorzuarbeiten, um diesen zu versorgen und zu hospitalisieren. "An den letzten Wochenenden ist es aufgrund der verstopften Straßen im niederrangigen Straßennetz zu einigen brenzligen Situationen gekommen", so Karl.

Die Stauproblematik beschränke sich indes nicht nur auf den Großraum Innsbruck, sondern betreffe viele Teile Tirols - etwa auch die Bezirke Reutte und Kufstein. Deshalb begrüße man ausdrücklich auch Überlegungen, bei Bedarf die Fahrverbote für den Transitverkehr auf weitere Teile des Bundeslandes auszudehnen, so die Rotes Kreuz-Verantwortlichen.

