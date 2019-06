28-Jähriger in Tirol nach Arbeitsunfall ums Leben gekommen

Nach einem Arbeitsunfall am Dienstag in Eben am Achensee in Tirol ist ein 28-Jähriger in der Innsbrucker Klinik verstorben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein Lkw-Lenker war mit seinem mit Asphalt beladenen Fahrzeug rückwärts in eine Baustelle gefahren. Dabei dürfte er die vom 28-jährigen gelenkte Arbeitsmaschine übersehen haben.

Es kam zur Kollision, der 28-Jährige wurde durch die Ladekante gegen die Bedienarmatur der Maschine gedrückt. Der Unfall hatte sich gegen Mittag nahe einer Gemeindestraße ereignet, anschließend wurde er mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.

(APA)