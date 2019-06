Leichte Abkühlung: Tropennacht "nur" an 13 Messstationen

In der Nacht auf Freitag haben wohl vielen Menschen in Österreich besser geschlafen als in den Tagen davor. Denn wie erwartet war es im Großteil des Landes etwas kühler als in den Nächten davor. "Nur" an 13 Messstationen registrierte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) eine Tropennacht (Tiefstwert nicht unter 20 Grad). In der Nacht auf Donnerstag gab es noch an 78 Orten eine Tropennacht.

Am wärmsten war die Nacht stellenweise im Westen und Süden Österreichs. In Bregenz lag der Tiefstwert bei 22,6 Grad Celsius, in Innsbruck bei 21,4 und in Klagenfurt bei 21 Grad.

In Wien war die Nacht um etwa fünf Grad kühler als zuletzt. Trotzdem reichte es an der ZAMG-Wetterstation Wien Innere Stadt mit einem Tiefstwert von 20,4 Grad knapp für eine Tropennacht. Das war hier die dreizehnte in diesem Juni und ist somit ein neuer Rekord für die Zahl der Tropennächte im Juni in Österreich. Der alte Rekord von zwölf Tropennächten in einem Juni war im Jahr 2003, ebenfalls in Wien Innere Stadt.

Schäden durch Sturm und Hagel im Mühlviertel

Orkanartige Sturmböen, Starkregen und Hagelschloßen in Tischtennisball-Größe haben unterdessen bereits Donnerstagnachmittag im Raum Pregarten im Bezirk Freistadt große Schäden verursacht. In Hagenberg im Mühlkreis fielen binnen Kurzem knapp 95 Liter Regen pro Quadratmeter, berichtete das Abschnittsfeuerwehrkommando Pregarten.

Insgesamt rund 200 Feuerwehrleute wurden in dem Bereich zu etwa 50 Einsätzen gerufen. Sie beseitigten umgestürzte Bäume, pumpten überfluteten Keller und Garagen aus und reinigten verschmutzte Fahrbahnen.

(APA)