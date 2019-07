Unwetter - Gleise der Pinzgauer Lokalbahn unterspült

Wegen des Hochwassers und der angerichteten Schäden wurde die Bahnstrecke zwischen Uttendorf und Stuhlfelden bis auf Weiteres gesperrt. Die Gleise wurden unterspült. Wie eine Sprecherin des Bahnbetreibers Salzburg AG zur APA sagte, sei aufgrund der Wetterlage und der Straßensperren derzeit kein Schienenersatzverkehr möglich. "Die Dauer der Sperre kann zur Zeit noch nicht abgeschätzt werden." Auch über die Höhe der Schäden an den Gleisanlagen würden noch keine genauen Informationen vorliegen. "Voraussichtlich wird für die nächsten Tage ein Schienenersatzverkehr eingerichtet."

Für Autofahrer ist wegen der Sperre der Mittersiller Straße (B168) nur ein großräumiges Ausweichen über Leogang, St. Johann in Tirol und den Pass Thurn in den Oberpinzgau möglich.

Umgestürzte Bäume sorgten am Nachmittag im Pinzgau, aber auch in anderen Teilen des Landes, für Stromausfälle. Gegen 18.00 Uhr waren noch rund 100 Kunden ohne Elektrizität. Die Stromversorgung sollte laut Salzburg AG jedoch im Laufe des Abends wieder hergestellt sein.

Wie das Land am frühen Abend informierte, haben die Einsatzkräfte zu den Bewohnern der in Uttendorf vermurten Häuser Kontakt. Alle Personen hätten sich rechtzeitig in den ersten Stock der Gebäude retten können. Auf vermisste Personen gebe es demnach nach wie vor keine Hinweise. Wegen der Vielzahl an betroffenen Gebäuden stellte der Einsatzstab am Abend den Antrag auf Assistenzeinsatz des österreichischen Bundesheeres.

Zudem wurde eine Befliegung des Oberlaufs des Manlitz-Baches angefordert. "Es ist jetzt wichtig, so rasch wie möglich zu klären, ob mit weiteren Muren zu rechnen ist. Die Manlitz-Sperre ist randvoll mit Geröll. Wir müssen den Bach außerdem so schnell wie möglich in sein ursprüngliches Bett bringen", teilten der Pinzgauer Bezirkshauptmann Bernhard Gratz und der Einsatzleiter sowie Katastrophenschutzreferent Manfred Pongruber mit.

(APA)