Aufräumarbeiten nach Zugunfall in Wien bis Dienstagabend

Die Aufräumarbeiten nach dem Zugunfall in Wien-Floridsdorf werden noch bis Dienstagabend dauern. Für den Pendlerverkehr am Dienstagmorgen werden die von der Sperre zwischen Siemensstraße und Floridsdorf betroffenen Züge daher umgeleitet, um einen Umstieg zu den U-Bahnen U2, U3 und U1 zu ermöglichen, wie ÖBB-Sprecher Bernhard Rieder am Montag der APA sagte.

Demnach werden die Regionalexpress-Züge (REX) aus bzw. nach Laa an der Thaya und Bernhardsthal über Stadlau (U2), Simmering (U3) und Wien Hauptbahnhof (U1) geführt. Die S-Bahnen von bzw. nach Gänserndorf sowie Wolkersdorf enden/beginnen in Leopoldau (U1). Laut ÖBB kann es zu Ausfällen bei einzelnen S-Bahn-Verbindungen kommen.

Informationen gibt es über die Monitore an den Bahnhöfen und die Kundenhotline (05/1717).

(APA)