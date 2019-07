Oberösterreichischer Ärztekammerpreis geht an "Presse"-Redakteur Köksal Baltaci

„Köksal Baltaci gelingt es, jedes noch so komplexe Thema so aufzubereiten, dass es für alle verständlich und nachvollziehbar ist", zitierte Peter Niedermoser, Präsident der Ärztekammer für Oberösterreich, am Montagabend in Linz aus der Jury-Begründung. „Das betrifft medizinisch-wissenschaftliche Inhalte ebenso wie gesundheitspolitische Themen. Wenn man einen seiner Artikel liest, weiß man am Ende, worum es geht. Es bleiben keine Fragen offen."

So weise Baltaci beispielsweise auf das Potenzial von Primärversorgungszentren hin, ohne sie „als Allheilmittel für den Ärztemangel" darzustellen. Seine Kommentare und Analysen würden ebenfalls sämtliche Standpunkte und Blickwinkel berücksichtigen und hätten immer einen Mehrwert. „Auch wenn man einmal nicht seiner Meinung ist", sagte Niedermoser und überreichte dem „Presse"-Redakteur die Auszeichnung „für herausragende publizistische Arbeiten im Gesundheitswesen 2019".

Der Journalistenpreis wird alle zwei Jahre verliehen und ist mit 6000 Euro dotiert. Neben Köksal Baltaci wurde auch Barbara Rohrhofer von den „Oberösterreichischen Nachrichten" prämiert, das Preisgeld wird aufgeteilt.

„Nachhaltigkeit, Objektivität, Recherche"

„Die Journalisten in den Redaktionen der Medienhäuser sind quasi die Verbindung zu den Patienten, die uns nicht in den Ordinationen oder Ambulanzen tagtäglich sehen", so Niedermoser. "Daher ist es besonders wichtig, jene vor den Vorhang zu holen, die Pflichten wie Nachhaltigkeit, Objektivität, Recherche und Relevanz für ihre Leser und ihre Zuschauer ganz genau nehmen und sich hier besonders im oberösterreichischen Gesundheitswesen engagieren."

Köksal Baltaci ist seit 2011 im Inlandsressort der „Presse" tätig und wurde für seine Arbeit bereits mehrfach ausgezeichnet - darunter etwa mit dem Gesundheitspreis der Stadt Wien, dem CNN Investigate Stipendium, dem Egon Erwin Kisch Stipendium und dem Journalistenpreis Integration. 2017 verbrachte er im Zuge des Austauschprogramms „US-Austrian Journalism Exchange Fellowships" mehrere Monate in den USA und arbeitete bei der Tageszeitung „USA Today" in Washington D.C.

(Red.)