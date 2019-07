Blitzeinschläge lösten mehrere Waldbrände in Tirol aus

Blitzeinschläge haben am Montagabend gleich mehrere Waldbrände in Tirol ausgelöst. Über das gesamte Bundesland verteilt - vom Oberland, über den Großraum Innsbruck, bis hin zu Osttirol - mussten die Feuerwehren ausrücken, um die Brände zu bekämpfen. Teilweise konnten die Flammen noch in der Nacht wieder gelöscht werden, teilte die Polizei mit.

Im Gemeindegebiet von Thaur (Bezirk Innsbruck-Land) im Bereich des Rosskopfs fingen aufgrund eines Blitzeinschlages mehrere Büsche Feuer. Rund 50 Mitglieder der Feuerwehren Hall, Absam, Thaur und der Berufsfeuerwehr Innsbruck rückten aus. Zudem kamen auch zwei Hubschrauber für Löschflüge zum Einsatz.

Ebenfalls ein Blitzeinschlag dürfte im Gemeindegebiet von Kappl (Bezirk Landeck) südlich des Ortsteils Ulmich auf einer Höhe von rund 2.500 Metern einen Waldbrand ausgelöst haben. Das Feuer konnte noch am Abend gegen 21.30 Uhr gelöscht werden. Rund 60 Mitglieder der Feuerwehren Kappl und Landeck, sowie ein Hubschrauber waren im Einsatz.

In Osttirol bracht ebenfalls am Montagabend im Gemeindegebiet von Amlach in unwegsamen und steilen Waldgelände rund 200 Meter unterhalb des Rauchkofel ein Brand aus. Auch in diesem Fall dürfte ein Blitz das Feuer entfacht haben. 30 Mitglieder der Feuerwehren Amlach, Nikolsdorf und ein Hubschrauber waren im Einsatz. Die Löscharbeiten mussten jedoch gegen 22.00 Uhr aufgrund der Dunkelheit unterbrochen werden. Dienstagfrüh sollte die Brandstelle erneut kontrolliert werden, hieß es.

Nicht ein Blitzeinschlag, sondern eine weggeworfene Zigarette dürfte hingegen im Gemeindegebiet von Ötztal-Bahnhof (Bezirk Imst) in der Nähe des Friedhofs einen Brand entfacht haben. Rund 50 Quadratmeter Waldfläche waren davon betroffen. Das Feuer konnte von der Freiwilligen Feuerwehr Ötztal-Bahnhof rasch gelöscht werden.

(APA)