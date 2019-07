Mangel an Konserven: ÖVP, SPÖ und Neos erleichtern Blutspenden

Angesichts des Mangels an Spenderblut in Wien will die ÖVP das Blutsicherheitsgesetz ändern, damit Blutspenden künftig auch ohne die (derzeit verpflichtende) Anwesenheit eines Arztes erfolgen dürfen – denn jedes Jahr fallen mehr als hundert Termine für mobile Blutabnahmen aus, weil dafür keine Ärzte gefunden werden – „Die Presse“ berichtete exklusiv.



Für den notwendigen Fristsetzungsantrag hat die ÖVP in der SPÖ sowie den Neos Verbündete gefunden. Die drei Fraktionen wollen den Antrag am Mittwoch beschließen – damit könnte bereits bei der nächsten Nationalratssitzung (regulär im September) die Änderung des Gesetzes beschlossen werden.

