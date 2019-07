Zug fuhr ab: Vierjähriger blieb auf dem Bahnsteig zurück

Wien. Ein vierjähriger Bub ist am Mittwoch allein am Bahnsteig in Wels zurückgeblieben, weil die Zugtür sich schloss, bevor sein Vater ebenfalls aussteigen konnte. Der 28-Jährige regte sich derart auf, dass er die Zugbegleiter mit einem Messer bedrohte und einem von ihnen einen Faustschlag versetzte. Der Bub überstand den Zwischenfall unbeschadet.

Der Mann war mit seinem Sohn auf dem Weg von Linz nach Wels. Da die Zugtür sich so schnell schloss, der Zug abfuhr und das Kind allein zurückblieb, rief der Vater die Polizei an und suchte die Zugbegleiter. Später wurde das Messer von der Polizei sichergestellt. Anzeige wurde erstattet. Der Vierjährige war unterdessen von der Welser Polizei betreut worden. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.07.2019)