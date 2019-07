Zusteller überfuhr 19 Monate altes Kind beim Zurückschieben

Ein tragischer Unfall hat sich am Mittwochnachmittag in Oberösterreich ereignet. Ein 27-jähriger Briefzusteller hat in Pischelsdorf im Bezirk Braunau ein 19 Monate altes Kind überfahren. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen war das Kleinkind nicht mehr zu retten, die Kopfverletzungen waren zu schwer, teilte die Polizei OÖ mit.

Nachdem der Mann Post in den Briefkasten des Wohnhauses eingeworfen hatte, stieg er wieder ins Auto und fuhr rückwärts. Dabei bemerkte er das Kind hinter dem Auto nicht und überfuhr es mit dem linken Hinterreifen. Der Mann hielt sofort an, im nächsten Moment kam auch schon die Großmutter aus dem Haus gelaufen. Sie trug ihr Enkelkind ins Haus und gemeinsam mit dem 27-Jährigen begann sie mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Auch die zwei Gemeindeärztinnen, die Besatzung des Rettungshubschraubers aus Salzburg sowie ein Notarztteam aus Braunau versuchten es vergeblich.

Der Zusteller erlitt einen schweren Schock und wurde ins Krankenhaus Braunau gebracht. Die Krisenintervention betreute die anwesenden Angehörigen.

(APA)