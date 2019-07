Bombendrohung in Lokal in Innsbrucker Altstadt

In einem Innsbrucker Lokal in der Altstadt ist am Mittwochabend eine Bombendrohung eingegangen. Der Bereich wurde großräumig abgesperrt, bestätigte ein Sprecher der Polizei diverse Medienberichte. Straßenbahnen und Busse, die durch die Museumstraße fahren, wurden großräumig umgeleitet.

Die Einsatzkräfte waren vor Ort. Nähere Details waren vorerst nicht bekannt.

(APA)