Ungleiche Strafen für gleiche Delikte

Wien. Der Rechnungshof (RH) übt in seinem aktuellsten Bericht Kritik am österreichischen System für Verkehrsstrafen. Es gibt weder ein Register für Verwaltungsstrafen, das im ganzen Land abrufbar ist, noch einheitliche Strafen und Toleranzgrenzen in den Bundesländern.

Abwicklung und Vollzug von Verkehrsstrafen im Innenministerium, Verkehrsministerium, in Niederösterreich und Oberösterreich wurden von November 2017 bis April 2018 geprüft, die Strafabwicklung der Asfinag (Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft) im Zeitraum von 2013 bis 2017.

Die bisherigen Probleme

Über die Grenzen der Bezirkshauptmannschaften hinaus war es den Strafbehörden nahezu unmöglich, noch offene Geld- oder Freiheitsstrafen festzustellen. Deshalb konnten laut Rechnungshofbericht Wiederholungstäter nur sehr aufwendig identifiziert werden. Es gibt zwar einen bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog des Innenministeriums (mögliche Ordnungswidrigkeiten werden mit den dazugehörigen Strafen aufgelistet), dieser war für die Bundesländer aber nicht obligat. So kam es, dass die Strafen bei identischen Delikten unterschiedlich hoch ausfielen, je nach Bundesland.

Zum Beispiel: Laut Bundes-Tatbestandskatalog sollen bei „unterlassener Hilfeleistung“ 365 Euro Bußgeld eingehoben werden, in Niederösterreich betrug dieses mit 70 Euro aber nur einen Bruchteil davon. Strenger ist Niederösterreich offenbar bei Organstrafen: Wegen „vorschriftswidrigen Vorbeifahrens an einem Kindertransport“ werden in Niederösterreich 50 Euro eingehoben, selbiges kostet in Oberösterreich nur 20 Euro. Geschwindigkeitsübertretungen waren bisher ebenfalls schwierig zu handhaben.

Die Behörden konnten die Toleranzgrenzen und Strafgelder nämlich selbst bestimmen. Einen Strafrahmen (Mindest- und Höchstmaß für Geld- und Freiheitsstrafen) gab zwar das Gesetz vor, genaue Beträge aber nicht. Dazu kam auch noch, dass Landesverwaltungsgerichte die Strafrahmen unterschiedlich interpretierten. Bund, Asfinag, die Länder Niederösterreich und Oberösterreich nahmen 2017 insgesamt Verkehrsstrafen in der Höhe von etwa 310 Millionen Euro ein. Fast ein Fünftel mehr als vier Jahre früher: Im Jahr 2013 waren es mit circa 263 Millionen Euro 18 Prozent weniger Strafgelder.

Was soll sich ändern?

In seinem Bericht empfiehlt der Rechnungshof bundesweit einheitliche Bußgelder und „Straftoleranzen“. Zudem sollen die Anonym- und Strafverfügung vereinheitlicht werden. Die Höhe der Geldstrafen bei Anonymverfügungen ist zwar festgelegt, Bürgern aber nur beschränkt zugänglich. Und man solle regeln, welche Vergehen eine Anonymverfügung nach sich ziehen. Das bedeutet: Bei Bezahlung der Strafe innerhalb der angesetzten Frist bleibt der Täter anonym. Weiters wünscht sich der Rechnungshof eine „zeitgemäße Aufgabenerledigung“. Die vielen manuellen Prozessschritte und veraltete Verwaltungsprogramme würden die Arbeit erschweren.

Die EU hat 2015 eine Richtlinie erlassen, die sich auf Vergehen konzentriert, die die Sicherheit gefährden. Die Österreicher waren laut RH im Jahr 2017 schnell unterwegs: 99 Prozent der Delikte, die unter die EU-Richtlinie fallen, waren Geschwindigkeitsübertretungen. Übrigens: Die Zahl der neuen B-Führerscheine ist laut Statistik Austria seit 2012 rückläufig (wie „Die Presse am Sonntag“ berichtete). Seit 2014 steigt die Anzahl der A-Klasse-Führerscheine aber deutlich: 2018 wurden um 51% mehr A-Führerscheine als 2013 ausgestellt.

Probleme mit Ausländern

Insgesamt wurden in Österreich 1,5 Millionen Verkehrsdelikte im Jahr 2017 registriert, davon eine knappe halbe Million Fahrzeuge mit deutscher Zulassung. Die Grenzüberschreitung stellt eine spezielle Herausforderung dar: Nach deutschem Recht ist die Lenkerauskunft nicht vorgesehen. Was tun? Frontbilder des Fahrers würden hier helfen, die Verkehrsstrafverfolgung zu unterstützen. Generell funktionieren der Datenaustausch und die gegenseitige Unterstützung der verschiedenen EU-Mitgliedstaaten nicht überall gleich gut. Bei Drittstaaten fehlen teilweise auch rechtliche Grundlagen. Dadurch ist die Verfolgung von Verstößen über die Landesgrenzen hinaus schwierig bis unmöglich. Frankreich, Rumänien und Lettland verweigerten bisher Rechtshilfeersuchen bei Verkehrsdelikten. Liechtenstein und die Schweiz bildeten die Ausnahmen.

Im Prüfungszeitraum wurden österreichweit mehr als 8,3 Millionen Anzeigen und Organmandate wegen Verkehrsübertretungen ausgestellt. Jährlich. So nahm der Bund jedes Jahr mehr als 110 Millionen Euro ein, 2017 sogar knapp 125 Millionen Euro.

Die Asfinag profitierte ebenfalls von den höheren Strafzahlungen. Während zwischen den Jahren 2013 und 2015 jeweils über 90 Millionen Euro eingenommen wurden, kassierte die Asfinag 2017 bereits rund 115 Millionen Euro. (ozl/APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.07.2019)