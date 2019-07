Höchste Alarmstufe bei Brand eines Heustadels

Der Brand eines Heustadles in Peuerbach (Bezirk Grieskirchen) hat Samstagnachmittag zu einem Großeinsatz der umliegenden Feuerwehren geführt. Insgesamt 15 Wehren aus den umliegenden Ortschaften mit rund 200 Mann waren im Einsatz. Aufgrund schlechter Versorgung mit Löschwasser wurde die höchste Alarmstufe ausgelöst. Wegen Glutnester konnte bis Sonntagmittag kein 'Brand Aus' gegeben werden.

Über Nacht arbeitete man im Schichtbetrieb, um glosende Heuballen auseinanderzunehmen und Glutnester zu löschen, berichtete Kommandant Wolfgang Eder im Gespräch mit der APA am Sonntag. Die Wasserleitungen mussten rund einen Kilometer gelegt werden. Bereits beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die Flammen vom Stadl, der direkt an das Wohngebäude angebaut war, auf den Dachstuhl des Hauses übergegriffen. Dieses ist derzeit unbewohnbar.

Laut Polizei wurde die 44-Jährige Hausbesitzerin auf den Brand aufmerksam und versuchte anfangs noch, selbst das Feuer mit einem Gartenschlauch zu löschen. Der Stadl stand dabei schon in Vollbrand. Brandursache und Schadenshöhe waren vorerst nicht bekannt. Ermittlungen zur Brandursache liefen noch.

Generell war der Samstag für die Feuerwehren in Oberösterreich ein arbeitsreicher. 76 Feuerwehren standen mit rund 1500 Einsatzkräften bei etwa 45 Ereignissen im Einsatz. 17 davon betrafen allein Brände. In Ohlsdorf (Bezirk Gmunden) waren beispielsweise elf Feuerwehren mit zwei Feldbränden beschäftigt. Im Bezirk Rohrbach gestaltete sich ein Kaminbrand am Abend in einem Wohnhaus in Neufelden kompliziert. Innerhalb weniger Stunden brach dort zwei Mal Feuer aus. In der Nacht auf Sonntag kämpften acht Feuerwehren mit rund 100 Mann gegen ein Ausbreiten der Flammen.

Mähdrescher setzt Feld in Brand

Ein Mähdrescher hat am Samstag in Neudörfl (Bezirk Mattersburg) Feuer gefangen. Durch den starken Wind wurde ein rund ein Hektar großes Feld in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Äcker verhindern. Auf der Ostautobahn (A4) im Bezirk Neusiedl am See stand in der Nacht auf Sonntag ein Klein-Lkw in Flammen. Es gab keine Verletzten, teilte die Polizei mit.

Das landwirtschaftliche Gefährt war gegen 16.00 Uhr während Drescharbeiten auf einem Getreidefeld in Neudörfl in Flammen aufgegangen. Der Fahrer hörte einen Knall, Sekunden später schlugen Flammen aus dem Motorraum, kurz darauf stand der Mähdrescher im Vollbrand, berichtete der ORF Burgenland. Als Ursache wurde Überhitzung festgestellt, hieß es. Vier Feuerwehren mit 52 Mitgliedern und sechs Fahrzeugen bekämpften die Flammen. Der Mähdrescher wurde zerstört. Da sich das Feld in einem Trinkwasserschutzgebiet befindet, ordnete die Bezirkshauptmannschaft an, die Erde rund um den Brand abzutragen. Es sei nicht auszuschließen, dass Diesel aus dem Tank in das Erdreich gelangte, teilte die Exekutive mit.

Am Samstag gegen 23.00 Uhr brannte ein britischer Klein-Lkw auf der A4. Die Ursache war vorerst unbekannt. Die Feuerwehr Gols konnte die Flammen rasch löschen.

Waldbrand in Niederösterreich

Bei einem Waldbrand am Buchenschopf in Kleinzell in Niederösterreich sind am Samstag 120 Feuerwehrmitglieder aus drei Bezirken stundenlang im Einsatz gestanden. Ein Hubschrauber des Innenministeriums warf Löschwasser ab. Vor Einbruch der Dunkelheit konnte "Brand aus" gegeben werden, in den Nachtstunden wurden noch Glutnester abgelöscht, teilte das Bezirkskommando Lilienfeld mit.

Das Feuer war der Aussendung zufolge am Nachmittag auf 1.300 Metern Seehöhe in unwegsamen Gelände zwischen Kleinzell (Bezirk Lilienfeld) und Rohr im Gebirge (Bezirk Wiener Neustadt-Land) ausgebrochen. Auf rund zwei Hektar brannte aus vorerst unbekannter Ursache das Unterholz, ein Übergreifen auf Stämme und Wipfel konnte laut Feuerwehr durch das zeitgerechte Umschneiden von dürren Bäumen verhindert werden.

Feuerwehren aus den Bezirken Lilienfeld, Wiener Neustadt und Neunkirchen wurden ebenso alarmiert wie die Flugdienst-Basisgruppe Süd. Ein Problem stellte laut Aussendung der lange Anfahrtsweg von rund 45 Minuten dar. Mit Tankwagen wurde ein Pendelverkehr eingerichtet, insgesamt wurden 110.000 Liter vom Tal auf den Berg gebracht. Zusätzlich warf der Hubschrauber neun Mal Löschwasser ab. Nachdem die Flammen beseitigt waren, wurde das Gebiet in den Nachtstunden mit einer Wärmebildkamera beobachtet und Dutzende Glutnester abgelöscht.

Haus im Burgenland abgebrannt

Ein Einfamilienhaus in Kukmirn (Bezirk Güssing) ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Brand gestanden. Die Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Bei den Löscharbeiten standen sieben Feuerwehren mit 100 Mitgliedern und 17 Fahrzeugen im Einsatz. Kurz nach 6.30 Uhr konnte "Brand aus" gegeben werden, teilte die FF Limbach mit.

Die Helfer wurden gegen 3.45 Uhr alarmiert, bei Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstuhl des Hauses bereits in Flammen. Mehrere Atemschutztrupps und eine Drehleiter waren bei der Bekämpfung der Flammen im Einsatz. Das Haus wurde nahezu völlig zerstört, verletzt wurde niemand, berichtete der ORF Burgenland.

(APA)