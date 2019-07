Transitstreit: Treffen der Beamten in Brüssel

Brüssel. Eine Beilegung des Streits um den Transitverkehr im Inntal und auf der Brenner-Autobahn vor den Sommerferien ist nicht zu erwarten. Am Montag kam es in Brüssel zwar zum ersten Treffen zwischen Ministerialbeamten der drei beteiligten Staaten Österreich, Deutschland und Italien. Entscheidungen waren jedoch schon vorab nicht zu erwarten, hieß es seitens der österreichischen EU-Botschaft auf Anfrage der „Presse“. Eine Sprecherin der Kommission, welche zu diesem Treffen eingeladen hatte, erklärte schon vor dessen Beginn, es handle sich um ein „Treffen auf Expertenebene“.

Die Blockabfertigung von Schwertransportern an Tiroler Grenzen hatte zu scharfen Reaktionen geführt. Der deutsche Verkehrsminister, Andreas Scheuer (CSU), drohte Ende Juni mit einer EU-Beschwerde. Von der Forderung Landeshauptmann Günther Platters, eine Korridormaut von München bis Verona einzuführen, hält Scheuer nichts.

Warten bis 2040

Die mit Milliardenbeträgen geförderte Verlagerung des Lastverkehrs auf die Schiene und in den Brenner-Basistunnel ist noch für mindestens zwei Jahrzehnte keine Lösung, wie der Europäische Rechnungshof im Juni 2018 in einem Sonderbericht feststellte. Vor 2040 werde der dann längste Eisenbahntunnel der Welt nicht voll betriebsbereit sein, hieß es dort. Während die Tunnelarbeiten in Italien und Österreich bis 2027 abgeschlossen sein dürften, gebe es „wenig Bauaktivität auf der nördlichen Zulaufroute“. Berlin sehe „anders als Österreich und Italien wenig Interesse an Zielen wie Innsbruck und Verona, die für Deutschland keine Schlüsselrolle im täglichen Arbeitsverkehr spielen“. (GO)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.07.2019)