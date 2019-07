Tödlicher Unfall: Autolenker krachte im Burgenland gegen Hauswand

Ein 44-jähriger Fahrzeuglenker ist am Montagnachmittag mit seinem Pkw gegen ein Haus in Steinbach im burgenländischen Bezirk Oberpullendorf gekracht und dabei ums Leben gekommen. Der Mann starb laut der Landespolizeidirektion noch an der Unfallstelle. Die Feuerwehren aus Pilgersdorf und Steinbach waren rasch vor Ort. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Lenkers feststellen.

Der Aufprall passierte offenbar beinahe ungebremst. – (c) LPD Burgenland

Zu dem Unfall war es am frühen Nachmittag gekommen, wie die Exekutive mitteilte. Der Mann war mit seinem Auto in einer 70-Km/h-Zone in Steinbach von der Straße abgekommen und ungebremst in ein direkt an der Kirchschlager Straße (B55) gelegenes Wohnhaus gekracht. Dabei wurde ein Loch mit etwa drei Metern Durchmesser in die Außenmauer des Hauses gerissen. Zeugen berichteten laut Polizei, dass der Fahrer kurz zuvor noch einen Lkw überholt haben soll. Die Ermittlungen zum Unglückshergang laufen noch.

(APA)