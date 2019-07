Traktor prallte in Weingarten gegen Zug

Ein ungewöhnlicher Unfall passierte am Donnerstagnachmittag in Winden am See im burgenländischen Bezirk Neusiedl: Ein Traktorfahrer in einem Weingarten hatte einen nahenden ÖBB-Zug übersehen und war mit diesem kollidiert. Die Gleise verlaufen direkt am Ende des Weingartens. Sowohl Traktorlenker als auch Zugführer und Passagiere blieben unverletzt, teilte die Landespolizeidirektion am Freitag mit.

Der 47-jährige Lenker des Traktors hatte nach eigenen Angaben nach hinten geschaut, um die durchgeführte Arbeit zu kontrollieren. Dadurch kam er mit seiner Zugmaschine den unmittelbar am Ende des Grundstücks verlaufenden Bahngleisen zu nahe und kollidierte mit dem zur selben Zeit auf der Strecke in Richtung Neusiedl am See fahrenden Zug. Am Triebwagen entstand leichter Sachschaden, der Traktor wurde schwer beschädigt. Die Alkotests beim 47-Jährigen und beim Lokführer verliefen negativ.

(APA)