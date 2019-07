Brandstiftung in ehemaliger Hauswirtschaftsschule in Leoben

In der ehemaligen und nun leer stehenden Hauswirtschaftsschule in Leoben ist Donnerstagabend ein Feuer gelegt worden. Der Brandstifter gelangte laut Polizei über ein Fenster im Zwischenstock in das dreistöckige Gebäude und dürfte dann für Flammen bei einem Möbelstück gesorgt haben. Rund 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz, hieß es in einer Aussendung am Freitag.

Die Feuerwehr musste mit der Drehleiter einsetzen – APA/BFV LEOBEN/SCHÖNAUER

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen die Flammen bereits aus dem mittleren Raum im zweiten Obergeschoß der früheren Schule im Ortsteil Donawitz. Aufgrund der Größe des Objektes und der Gefahr der Brandausbreitung wurde ein weiterer Feuerwehrabschnitt nachalarmiert. Mit Innen- und Außenangriff über Drehleitern wurden die Flammen bekämpft. Verletzt wurde niemand.

Rund 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz – APA/BFV LEOBEN/SCHÖNAUER

(APA)