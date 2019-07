Zwei "Tankstellen-Verbote" ab August in Tirol

Die schwarz-grüne Tiroler Landesregierung nimmt - wie bereits angekündigt - ein Pilotprojekt in Angriff, bei dem Lkw die Zu- und Abfahrten zu zwei Billigdiesel-Tankstellen untersagt wird. Die entsprechenden Verordnungen treten mit 1. August in Kraft, hieß es am Dienstag in einer Aussendung.

Betroffen sind zwei Tankstellen bei Fritzens/Wattens und im Bereich Innsbruck-Süd. Lkw über zwölf Metern Länge samt Anhängern wird es dann untersagt sein, von der Autobahn ab- und über die Landesstraßen zu den Tankstellen zuzufahren.

Für Fritzens/Wattens gelten die Verbote laut Land von Montag bis Samstag in der Zeit von 6.00 bis 10.00 Uhr, in Innsbruck-Süd von Montag bis Samstag von 7.00 bis 18.00 Uhr. Ausgenommen sei lediglich der Ziel- und Quellverkehr.

Das Pilotprojekt gilt für sechs Monate, wird dann evaluiert und soll "allenfalls auf weitere Tankstellen-Standorte ausgeweitet" werden, wie Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne) erklärten. Aufgrund der "enorm hohen Anzahl an Lkw", die die betroffenen Tankstellen anfahren, sei es in der Vergangenheit immer wieder zu gefährlichen Situationen und massiven Beeinträchtigungen der Verkehrs- und Versorgungssicherheit gekommen, wurde argumentiert.

