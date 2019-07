Wildschwein verursacht Unfall mit drei Pkw auf Donauufer-Autobahn

Ein Wildschwein hat in der Nacht auf Mittwoch auf der Donauufer-Autobahn (A22) in Wien einen Verkehrsunfall mit drei Pkw verursacht. Ein erster Pkw touchierte trotz eingeleitetem Ausweichmanöver das auf die Fahrbahn geratene Tier. Das Manöver führte dazu, dass ein dahinter fahrendes Auto auf den ersten Pkw auffuhr und ihn auf die Leitschiene schleuderte, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Ein dritter Pkw rammte schließlich das mittlerweile am Boden liegende Wildschwein, wodurch es zu Tode kam. Personen wurden bei dem Vorfall auf Höhe der Ausfahrt Brigittenauer Brücke nicht verletzt. Am ersten Pkw entstand ein Totalschaden, die anderen beiden Fahrzeuge wurden leicht beschädigt.

(APA)