Grazer Chemiker auf Pilzsuche

Graz. Pilze können Spurenelemente speichern – Chemiker der Universität Graz haben jetzt untersucht, welche. Das Forschungsteam nahm, unterstützt von Kollegen aus Tschechien, über 1000 Proben von rund 230 heimischen Pilzen.

Das Ergebnis: Der Steinpilz reichere sich gern mit Selen und Quecksilber an, Eierschwammerln mit Kobalt. Der Parasol, ebenfalls ein Speisepilz-Liebling der Österreicher, liege bei allen Elementen im Mittel.

Die Wissenschaftler hatten vor allem Arsen im Visier, dessen anorganische Verbindungen über einen längeren Zeitraum in hohen Konzentrationen zu einer chronischen Vergiftung führen. Besonders viel enthalte der Kronenbecherling. Der Pilz ist zwar in rohem Zustand giftig, wird aber mitunter gekocht gegessen. Walter Gössler, Leiter der Arbeitsgruppe Analytische Chemie für Gesundheit und Umwelt und selbst begeisterter Schwammerlsucher, rät, ihn zu meiden. Generell gibt er aber Entwarnung: „Saisonal und in Maßen genossen sind unsere Speisepilze unbedenklich.“ (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.07.2019)