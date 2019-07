Zwölf Schlepper in Österreich festgenommen

Wien. Zwölf Schlepper und 95 geschleppte Menschen sind im Rahmen der Joint Action Days (JAD) Danube unter dem Vorsitz von Frontex von 28. Juni bis 8. Juli in Österreich aufgegriffen worden. Insgesamt wurden bei der Aktion, an der zwölf europäische Länder sowie Europol und Interpol mitwirkten, 26 Schlepper festgenommen und 2760 illegale Migranten gestellt, informierte das Bundeskriminalamt Wien.

1714 Migranten wurden an der Einreise in europäische Staaten gehindert und 92 gefälschte Reisedokumente sichergestellt. In Österreich erfolgten im Rahmen der Operation, bei der das Joint Operation Office (JOO) des Bundeskriminalamts in Wien das operative Einsatzzentrum darstellte, 1700 Personen- und 1200 Fahrzeugkontrollen. Auch 15 Güterzüge wurden kontrolliert.

„Der Druck über die Balkanroute ist sehr stark. Schlepper wittern das große Geschäft und pferchen Personen wieder verstärkt in Verstecke in Pkw, Lkw, aber auch Güterzüge“, sagt Gerald Tatzgern, Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität und des Menschenhandels im Bundeskriminalamt. Das sei gefährlich, da sich die Wahrscheinlichkeit für Unglücke damit erhöhe. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.07.2019)