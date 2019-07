Tödlicher Kleinflugzeug-Absturz in Tirol: Ursache weiter unklar

Im Falle des Absturzes eines Kleinflugzeuges im Wettersteingebirge in der Nähe der Meilerhütte in der Leutasch in Tirol mit drei Toten wird am Freitag weiter ermittelt. Identität der Opfer und Absturzursache waren vorerst weiter unklar, sagte Polizeisprecher Stefan Eder. Indes wurde begonnen, die Leichen zu bergen. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Die Identität der Toten dürfte "polizeilich gesichert" erst in einigen Tagen feststehen, so der Sprecher. Die Klärung der Unfallursache wird naturgemäß noch längere Zeit in Anspruch nehmen. Die Wrackteile müssen für Untersuchungen ins Tal gebracht werden, die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Sachverständigen. "Das wird geraume Zeit dauern", erklärte Eder.

Auch wo das Flugzeug, das nach dem Zerschellen an einer Felswand völlig ausbrannte, gestartet war, blieb weiter unklar. Dass der Flieger von Italien kam, sei "gut möglich", von einem kolportierter Start in Südtirol gehe man hingegen eher nicht aus. Diese Frage sowie jene des Flugzeugtyps wird laut Polizei schneller zu klären sein als Identität und Absturzursache. Dass es sich bei dem Kleinflugzeug um eine Cessna handelte, schloss die Exekutive übrigens eher aus.

Das Kleinflugzeug war gegen eine Felswand geflogen und zerschellte dort. Dann ging es sofort in Flammen auf. Der Absturz hatte sich auf rund 2.300 Metern Höhe im Bereich der Leutascher Platt ereignet. Die Unglücksstelle war für die Einsatzkräfte nur schwer erreichbar.

Im Einsatz standen die Bergrettungen aus Seefeld und Leutasch, die Feuerwehren Leutasch, Unterleutasch und Seefeld sowie drei Notarzthubschrauber und der Polizeihubschrauber. Auch aus Bayern - die Absturzstelle lag unmittelbar an der Grenze zum Landkreis Garmisch-Partenkirchen - wurden die Einsatzkräfte durch einen Notarzt- und einen Polizeihubschrauber unterstützt.

(APA)