Bei einem schweren Verkehrsunfall in Lend (Bezirk Zell am See) sind am Sonntagnachmittag acht Personen verletzt worden, darunter mehrere schwer. Unter den Verletzten befänden sich auch Kinder, hieß es seitens des Einsatzleiters der Feuerwehr . An dem Unfall waren vier Fahrzeuge beteiligt.

(APA)