Wanderer leisten nach 50-Meter-Absturz eines Autos Erste Hilfe

Beherzte Wanderer haben am Sonntag gegen Abend in Maria Alm im Salzburger Pinzgau einem 87-Jährigen Erste Hilfe geleistet, der mit seinem Pkw auf einer Forststraße rund 50 Meter über einen steilen Abhang gestürzt war. Der einheimische Lenker wurde aus dem Wagen geschleudert, der Pkw prallte laut Polizei gegen einen Baum.

Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten ins Krankenhaus Schwarzach. Warum der Pinzgauer mit seinem Auto während der Talfahrt in einer Rechtskurve von der Forststraße im Ortsteil Hinterthal abgekommen ist, war vorerst nicht bekannt. Er blieb verletzt am Boden liegen. Die Wanderer kümmerten sich um den Mann und verständigten auch die Einsatzkräfte. An dem Pkw entstand ein Totalschaden.

(APA)