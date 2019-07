Oberösterreich: Polizei warnt vor gelockerten Radmuttern bei Autos

Unbekannte lockern Radmuttern an Autos in den Gemeindegebieten Mattighofen und Schalchen im Bezirk Braunau am Inn. Davor hat die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung am Montag gewarnt.

Erst am vergangenen Wochenende wurde an vier an öffentlich zugänglichen Orten abgestellten Pkw manipuliert. Deren Besitzer merkten dies erst während der Fahrt durch störende Geräusche. Somit wurden seit dem heurigen Mai in der Region bereits neun derartige Fälle angezeigt. Der oder die Täter waren sowohl tagsüber als auch in der Nacht aktiv. Einmal brach ein Hinterrad ab und die Bremstrommel kam im Felgeninnenbett zum Liegen. Ansonsten kam es vorerst zu keinen Verkehrsunfällen.

Die Polizeiinspektion Mattighofen bittet die Bevölkerung unter 059133/4207 um Hinweise. Außerdem wird um besondere Vorsicht ersucht. Beim Auftreten von ungewöhnlichen Geräuschen während der Fahrt sollte eine sofortige Reifenkontrolle vorgenommen werden.

(APA)