Neue Hitzewelle: Bis zu 37 Grad am Donnerstag

Hoch Yvonne beschert nicht nur Österreich eine hochsommerlich heiße Woche. Während hierzulande die Temperaturen auf bis zu 37 Grad steigen, stehen Frankreich, den Benelux-Staaten und dem Westen Deutschlands rekordverdächtige Temperaturen um oder sogar über 40 bevor. Das prognostizieren die Experten des Wetterdienstes Ubimet bzw. der Österreichischen Unwetterzentrale am Dienstag. Demnach dürften speziell in Belgien und den Niederlanden sowie in der französischen Hauptstadt Paris die Jahrzehnte alten Temperaturrekorde fallen.

Bereits am gestrigen Montag wurden laut Ubimet in Österreich bis zu 32 Grad erreicht, Spitzenreiter waren hierbei Landeck (Tirol) und Andau (Burgenland). Schon am heutigen Dienstag erwartet Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe bei Ubimet, bis zu 35 Grad, am heißesten soll es dabei im Walgau, im Inntal sowie im Flachgau werden. Am Mittwoch soll dann nahezu in ganz Österreich die 30-Grad-Marke überschritten werden, Höchstwerten von bis zu 36 Grad soll es vor allem in Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Oberösterreich geben.

Am Donnerstag gipfelt die Hitzewelle in Temperaturen von bis zu 37 Grad. Anwärter auf den heißesten Ort des Landes sind dabei unter anderem Innsbruck, Salzburg oder auch Schärding. Die höchsten Temperaturen im laufenden Juli bleiben jedoch unangetastet. So endete die letzte Hitzewelle am Monatsersten mit 38,8 Grad in Krems, dieser Spitzenplatz dürfte bis zum Monatsende halten.

Am Wochenende nur zögerlich kühler

Zum Wochenende hin lässt der Hochdruckeinfluss allmählich etwas nach. Infolgedessen nimmt einerseits die Gewitterneigung ab Freitag zu, andererseits schwächt sich die Hitze im Vergleich zu den Vortagen ab. So werden am Freitag mit Ausnahme etwas höherer Lagen im Süden und Südosten noch einmal verbreitet 30 Grad und mehr erreicht. Am Samstag zieht sich dann die Hitze in die Nordosthälfte zurück, mit Spitzenwerten von rund 34 Grad wird es aber auch dort nicht mehr ganz so heiß. Für die Jahreszeit normale Sommerwerte von 25 bis 30 Grad stellen sich im übrigen Land ein.

Hitzerekorde in Westeuropa erwartet

Deutlich markanter als in Österreich fällt die Hitzewelle in Westeuropa aus. „Vor allem in Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg sowie in Westdeutschland kündigen sich Temperaturen um oder sogar knapp über der 40-Grad-Marke an“, so der Meteorologe. „Dies ist insofern beachtlich, da mit Ausnahme von Frankreich die Landesrekorde zum Teil klar übertroffen werden könnten.“ Auch die französische Hauptstadt wird ihren 72 Jahren alten Temperaturrekord von 40,4 Grad am Donnerstag knacken.

Bestehende Temperaturrekorde in ausgewählten Ländern, in Klammern Jahr des Rekords:

Luxemburg: 37,9 Grad (2003)

37,9 Grad (2003) Belgien: 38,8 Grad (1947)

38,8 Grad (1947) Niederlande: 38,6 Grad (1944)

38,6 Grad (1944) Deutschland: 40,3 Grad (2015)

40,3 Grad (2015) Österreich: 40,5 Grad (2013)

(Ubimet/Red.)