Graz: Radlerin entführt – und wieder freigelassen

Kumberg. „Wie in einem schlechten Film“, so beschreibt es die junge Frau im Nachhinein: Die 27-jährige Nathalie B. war am Dienstag mit ihrem Rennrad in den Hügeln nordöstlich von Graz unterwegs, als sie von hinten von einem Unbekannten mit dem Auto angefahren wurde. Sie stürzte, der Mann packte sie samt Fahrrad in seinen Wagen und fuhr mit ihr davon.

Nach einigen quälenden Stunden in einem abgelegenen Haus, während derer der Mann sie festgehalten, mit einem Messer bedroht und in eine mit kaltem Wasser gefüllte Badewanne gedrängt hatte, konnte die Frau ihn offenbar überreden, sie freizulassen und mitsamt ihrem Rad nach Hause zu bringen.

Die Auswertung des Fahrradcomputers brachte die Polizei auf die Spur des Täters. Unter anderem mithilfe des Bewegungsprofils wurde ein 33-Jähriger aus Graz-Umgebung ausgeforscht, der um drei Uhr nachts vom Einsatzkommando Cobra in seinem Wohnhaus im Raum Kumberg festgenommen wurde. Dort soll er auch sein Opfer gefangen gehalten haben.

Täter schlug mit Prügel auf sie ein

Laut Polizei weist die junge Frau, die aus Niederösterreich stammt, leichte Erinnerungslücken auf – das sei nach diesen Ereignissen aber verständlich. So könne sie sich nicht an den exakten Unfallort erinnern, an dem sie gegen 17 Uhr niedergestoßen wurde. Er sei nahe einer Kreuzung gewesen. Das werde jetzt geprüft.

Dort wollte die Frau den Mann, nachdem sie mit ihrem Rennrad gestürzt war und sich einen Unterarmbruch zugezogen hatte, offenbar noch zur Rede stellen. Da habe der Täter bereits mit einem Prügel auf sie eingeschlagen und sie mit Isolierband gefesselt, um sie ins Auto zu zerren und in das kleine Haus abseits der Straße zu bringen.

„Ihr hättet mich nicht finden können“

„Tausend Dank an alle, die mich gestern gesucht haben“, schrieb die Frau am Mittwoch aus dem Grazer Landeskrankenhaus in einem öffentlichen Facebook-Posting, das von weit mehr als hundert Personen kommentiert wurde. „Ihr hättet mich nicht finden können. (. . .) Gott sei Dank konnte ich mich befreien und bin bis auf eine gebrochene Hand und eine Kopfverletzung wohlauf.“

Der Lebenspartner der jungen Frau hatte gegen 21 Uhr die Polizei gerufen, weil seine Freundin nicht vom Radfahren im Bereich Kumberg-Schöckl nach Hause zurückgekehrt war. Es wurde eine Suchaktion unter Beteiligung zahlreicher Polizeistreifen, der Feuerwehr und Privatpersonen durchgeführt, die zunächst ergebnislos verlief. Knapp vor Mitternacht meldete der Freund der Polizei, dass seine Partnerin soeben von einem Unbekannten nach Hause gebracht worden sei. Laut Polizei habe es eine Gesprächsbasis zwischen Opfer und Täter gegeben.

Der Steirer soll offenbar allein in dem Haus wohnen. Ob er etwas zum Festhalten der Frau vorbereitet hatte, konnte vorerst nicht gesagt werden. Laut Polizei sei der Mann zwar der örtlichen Inspektion bekannt gewesen, aber bisher nie durch Gewaltverbrechen aufgefallen. Ein Polizist vermutete, der Täter habe psychische Probleme. Der Mann ist in Untersuchungshaft. Er sollte laut Polizei Mittwochabend einvernommen werden. (APA/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.07.2019)