Bei Graz entführte Radfahrerin schildert Hergang der Tat

Kumberg. Jener 33-Jährige, der am Dienstag eine Radfahrerin in der Oststeiermark entführt haben soll, wurde am Donnerstag von der Polizei befragt, schwieg aber. Der besachwaltete Mann soll die 27-Jährige mit dem Auto angefahren, in sein Haus verschleppt und stundenlang gequält haben. Die Frau erlitt einen Armbruch. Sie schilderte am Donnerstag den Tathergang. Demnach hat sie der 33-Jährige in dem abgelegenen Wohnhaus unter anderem mit einem Messer bedroht.

Ihr gelang es aber, ihn in Gespräche zu verwickeln, sein Vertrauen zu gewinnen und zu überreden, sie freizulassen, berichtet die „Kronen Zeitung“. Sie werde ihn nicht bei der Polizei verraten. Der Mann fuhr sie daraufhin sogar samt Rennrad nach Hause. Durch das Auslesen des Radcomputers machte die Polizei das Haus ausfindig und nahm ihn fest. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.07.2019)