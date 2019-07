Van der Bellen bei Murenabgang im Kaunertal an Ort und Stelle

Der große Murenabgang im Tiroler Kaunertal hat auch den obersten Kaunertaler nicht kalt gelassen: Bundespräsident Alexander Van der Bellen bedankte sich am Freitag persönlich bei den Einsatzkräften an Ort und Stelle, wie das Staatsoberhaupt auf Twitter mitteilte und ein Foto dazu postete. Van der Bellen verbrachte laut eigenen Angaben die vergangenen Tage in seiner Tiroler Heimat.

"Ein Glück, dass niemand zu Schaden gekommen ist", meinte der Präsident unter anderem und fuhr fort: "Vor meiner Abreise nach Salzburg konnte ich den Helferinnen & Helfern für ihren Einsatz danken. Es ist gut zu wissen, dass wir uns in Österreich darauf verlassen können, dass es in Notfällen rasche Hilfe gibt". Van der Bellen, der im Kaunertal einen Teil seiner Kindheit verbrachte und dort nach wie vor eine Wohnung hat, war erst Anfang Juni die Ehrenbürgerschaft seiner Heimatgemeinde Kaunertal verliehen worden.

80 Personen abgeschnitten

Die Kaunertaler Gletscherstraße (Bezirk Landeck) ist am Donnerstagabend durch einen Murenabgang auf einer Länge von 500 bis 800 Metern bis zu vier Meter hoch verschüttet worden. Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilte, wurde mit Suchhunden und Hubschraubern nach Verschütteten gesucht. 80 von der Mure abgeschnittene Personen mussten die Nacht im Gepatschhaus bzw. der Gepatschalm verbringen.

Der Murenabgang habe sich gegen 18.40 Uhr im Bereich der Bushaltestelle "Seewiese" ereignet. Weil aufgrund der Größe des Murenabgangs nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Fahrzeuge oder Personen betroffen waren, sei ein Sucheinsatz unter Beteiligung von Feuerwehr, Bergrettung und Polizei eingeleitet worden. Zwei Suchhunde, ein Rettungshubschrauber sowie ein Hubschrauber des Innenministeriums seien im Einsatz gewesen.

Wegen der Dunkelheit und eines weiteren herannahenden Gewitters sei die Suche am Abend unterbrochen worden. Die Suchaktion und die Aufräumarbeiten würden am heutigen Freitag fortgesetzt.

(APA)