Radfahrerin gequält: 33-Jähriger gesteht, Motiv aber unklar

Graz. Der 33-jährige Steirer, der am Dienstagabend eine Rennradfahrerin (27) entführt hatte, gestand die Tat in seiner Vernehmung. Die Abläufe gab er zu, zu seinem Motiv konnte er laut Polizei aber „keine eindeutige Aussage artikulieren“. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.

Die Befragung des Manns ist abgeschlossen, seine Aussagen decken sich weitgehend mit den Angaben der 27-Jährigen. Er selbst gab an, die Frau mit seinem Wagen unabsichtlich niedergestoßen zu haben. Danach habe er in Panik gehandelt und sie entführt. Tötungs- oder sexuelle Absichten habe er nicht gehabt. Es bestehe bei dem Mann der Verdacht einer psychischen Beeinträchtigung, hatte ein Polizeisprecher schon am Donnerstag gesagt. Der Mann soll teilweise unter Sachwalterschaft stehen. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.07.2019)