In Bad Goisern wird nach betrunkenem Kajakfahrer gesucht

Rund 50 Feuerwehrleute und 20 Wasserretter sind am Freitagabend in Bad Goisern ausgerückt, um auf dem Traunfluss nach einem vermissten Kajakfahrer zu suchen. Ein 42-jähriger Oberösterreicher war stark betrunken in Badehose gegen 21.30 Uhr in sein Kajak gestiegen, um eine kurze Strecke zu fahren. Nachdem am Ziel nur das leere Kajak gesichtet worden war, wurden die Einsatzkräfte alarmiert.

Feuerwehr und Wasserrettung suchten beide Flussseiten ab und entdeckten den Vermissten schließlich um 23.25 Uhr am Ufer. Nach etwa 400 Metern Fahrt dürfte der betrunkene Wassersportler gekentert sein. Er konnte sich selbst unverletzt ans Ufer retten. Nach Untersuchung durch einen Arzt wurde der Mann nach Hause gebracht, teilte die Polizei mit.

(APA)