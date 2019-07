Ein Jahr: Tempo 140 auf dem Prüfstand

Wien. Norbert Hofer hatte am Wochenende jeden Grund zur Freude. Schließlich hat dem Ex-FPÖ-Infrastrukturminister besonders ein Prestigeprojekt viel Kritik eingebracht: Tempo 140 auf der Autobahn. Dass er das auf zwei Abschnitten der Westautobahn A1 seit August 2018 testen ließ, brachte ihm den Vorwurf ein, die Straßen unsicherer und den Verkehr noch umweltschädlicher zu machen. Nun liegen die Ergebnisse der Asfinag über knapp ein Jahr vor. Und denen zufolge sei der Test „zum Teil sehr positiv“ verlaufen: Unfallzahlen seien zurückgegangen, Emissionen nur marginal gestiegen. Sogleich wurde von der FPÖ der Plan laut, weitere 140er-Teststrecken in ein allfälliges neues Regierungsprogramm zu schreiben. Was ist davon zu halten? Sind die Testergebnisse ein Freibrief zum schnelleren Fahren, weil das sicherer und auch nicht umweltschädlicher ist?

