Juli neuerlich sehr warm und sehr trocken

Wien. Nach zwei Hitzewellen und einer relativ kühlen Phase liegt der Juli 2019 in der Monatsbilanz der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) um 1,7 Grad über einem durchschnittlichen Juli. Damit hält der Trend zu wärmerem Klima an. Die Höchsttemperatur wurde am 1. Juli mit 38,8 Grad in Krems erreicht. Die Hitzewellen sorgten für eine überdurchschnittlich hohe Zahl an Tagen mit mindestens 30 Grad. In einigen Regionen gab es rund doppelt so viele Hitzetage wie im Durchschnitt.

Österreichweit brachte der Juli um rund 30 Prozent weniger Niederschlag als im Mittel. Größere Regenmengen fielen meist erst gegen Monatsende. Seit Jahresbeginn ist es besonders in der Osthälfte Österreichs größtenteils um zehn bis 40 Prozent zu trocken. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.07.2019)