Verlorenes Ladegut auf Autobahnen: Couch, Kühlschrank, Segelboot

Wenn auf der Autobahn oder Schnellstraße Ladegut verloren wird, kann das für den nachkommenden Verkehr äußerst gefährlich werden. Dass das gar nicht so selten vorkommt, zeigt die Statistik der Asfinag für das Jahr 2018. 4386 Mal mussten die Mitarbeiter ausrücken, um Gegenstände von der Fahrbahn zu holen. Seit 2016 habe sich diese Zahl mehr als verdoppelt, so die Autobahngesellschaft Asfinag am Mittwoch.

Im Vergleich dazu waren es 2016 knapp 1900 und 2017 bereits 3200 verlorene Gegenstände. Spitzenreiter im Jahr 2018 war mit 1057 registrierten Verlusten von Ladegut die Steiermark. Bereits 2017 war das Bundesland mit 791 Meldungen an erster Stelle gewesen. Gleich dahinter folgten 2018 Salzburg (770), Niederösterreich (644) und Oberösterreich (527). Wobei in Oberösterreich im Vergleich zu 2017 (153) mit einem Anstieg von 374 Meldungen der höchste Zuwachs an Ladegutverlusten verzeichnet wurde. Vorarlberg (483), Kärnten (326) und Wien (233) lagen im Mittelfeld. Erfreulich hingegen die Entwicklung auf Tirols Autobahnen und Schnellstraßen. Dort ist die Anzahl verlorener Gegenstände von 315 im Jahr 2017 auf 300 im Vorjahr zurückgegangen. Das Burgenland (42) bildete auch 2018 wieder das Schlusslicht.

Werden Gegenstände auf der Fahrbahn gemeldet, wird der Streckenabschnitt gesperrt und das verlorene Gut geborgen. Neben Reifen oder Kartons sind in den vergangenen Jahren auch recht ungewöhnliche Sachen verloren gegangen: Eine Couch, ein Kühlschrank, eine Kabeltrommel oder ein Segelboot sind schon mal auf der Autobahn gelandet.

"Die mangelnde Sicherung von Ladegut auf Dachträgern und Anhängern oder auch verlorene Fahrzeugteile können verheerende Folgen haben", warnte Asfinag-Geschäftsführer Christian Ebner. Das gilt nicht nur für die Verkehrsteilnehmer, sondern auch für die Teams in den Autobahnmeistereien. "Mit jedem noch so kleinen Gegenstand, der von der Fahrbahn aufgesammelt werden muss, setzen sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unnötigerweise einer Gefahr aus", betonte Ebner.

(APA)