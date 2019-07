2018 wurden mehr Ehen geschlossen

Wien. 2018 wurden laut Ergebnissen der Statistik Austria 46.468 Ehen geschlossen, um 1487 bzw. 3,3 Prozent mehr als 2017. Mit 464 eingetragenen Partnerschaften gab es 2018 um 65 bzw. 12,3 Prozent weniger eingetragener Partnerschaften als 2017.

In Summe wurden voriges Jahr 16.304 Ehen rechtskräftig geschieden, 0,8 Prozent mehr als im Jahr davor. Zugleich wurden 98 eingetragene Partnerschaften aufgelöst, zwei mehr als 2017. Die Gesamtscheidungsrate war 2018 mit 41 Prozent in etwa gleich hoch wie 2017. Das mittlere Erstheiratsalter der Männer lag 2018 bei 32,8 Jahren, jenes der Frauen bei 30,6 Jahren – beides geringfügig höher als im Vorjahr.

Abgesehen von Vorarlberg (hier gab es ein Minus von 0,3 Prozent), wurden 2018 in allen Bundesländern mehr Ehen geschlossen als im Jahr davor. Die deutlichsten Anstiege wurden dabei in Tirol und in Niederösterreich verzeichnet.

Von den 464 eingetragenen Partnerschaften im vergangenen Jahr wurden 42,7 Prozent von in Wien wohnenden Paaren begründet. 217 Paare waren weiblich (46,8 Prozent aller eingetragenen Partnerschaften).

Viele Scheidungen in Wien

Im Bundesländervergleich war die Gesamtscheidungsrate 2018 in Wien mit 46,7 Prozent am höchsten, gefolgt von Niederösterreich und Vorarlberg, die niedrigste Scheidungsrate gab es in Tirol. Die mittlere Ehedauer der 2018 geschiedenen Ehen lag mit 10,6 Jahren etwas unter dem Niveau des Jahres zuvor.

Insgesamt betraf fast die Hälfte aller Scheidungen Ehen mit einer Dauer von weniger als zehn Jahren (47,7 Prozent). Etwa jede siebente Ehescheidung (14,0 Prozent) erfolgte nach der Silberhochzeit, darunter waren auch 38 Paare, die sich nach der Goldenen Hochzeit scheiden ließen. Männer waren 2018 bei der Scheidung im Mittel 45,5 Jahre, Frauen 42,3 Jahre alt. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.08.2019)