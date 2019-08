Kärntner schießt mit Schleuder auf Vögel, trifft aber Auto

Ein 57-jähriger Kärntner hat Donnerstagfrüh in Seeboden (Bezirk Spittal an der Drau) mit einer Schleuder auf Vögel in einem Baum geschossen, aber ein vorbeifahrendes Auto getroffen. Laut Polizei war ein Ehepaar (70 und 77 Jahre alt) mit dem Pkw unterwegs, als plötzlich mit einem Knall die Heckscheibe zerbrach. Ein Einschussloch wurde gefunden.

Die Ermittlungen der Polizei verliefen erfolgreich: Der 57-Jährige sagte, dass er vom ersten Stock seines Wohnhauses aus auf einen Baum neben der Straße geschossen habe, um Vögel zu verscheuchen. Dabei verwendete er eine sogenannte "Schlauchschleuder", als Munition dienten sechs Millimeter große Metallkugeln. "Aufgrund der Beschaffenheit des Schießgeräts war ein genaueres Zielen, beziehungsweise Treffen des Baumes nicht möglich", merkte die Polizei in ihrer Aussendung an. Der 57-Jährige wird angezeigt.

