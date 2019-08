Mitglied einer Jugendbande? 14-Jähriger in Linz vor Gericht

Weil er von einem 13-Jährigen Geld und Kleidung erpresst, an mehreren Rauben mitgewirkt und eine Pensionistin bestohlen haben soll, ist ein 14-Jähriger am Freitag in Linz vor Gericht gestanden. Davor waren bereits 16 Verfahren gegen den Burschen eingestellt worden, weil er damals noch nicht strafmündig war. Er bekannte sich nur teilweise schuldig. Auch eines der Opfer entlastete ihn.

Die Liste der Delikte, die die Staatsanwaltschaft dem mutmaßlichen Mitglied der sogenannten LML-Jugendbande zur Last legt - Raub, Urkundenunterdrückung, Entfremdung unbarer Zahlungsmittel, Körperverletzung, kriminelle Vereinigung, Erpressung und Diebstahl - steht im krassen Gegensatz zum Erscheinungsbild des schmächtigen 14-Jährigen. Der Afghane wurde in Handschellen von einem Justizwachebeamten aus der Untersuchungshaft in den großen Schwurgerichtssaal des Landesgerichts geführt, wo ihn bereits Fotografen und Medienvertreter erwarteten. Er harrte reglos bis zum Beginn des Prozesses aus und antwortete auch ruhig auf die Fragen des Gerichts. Allerdings gab er nur den kleineren Teil der Vorwürfe zu.

Mitte Jänner soll der Bursch gemeinsam mit vier Komplizen zweimal versucht haben, einer Elfjährigen Handy und Geld zu rauben. Sie sollen das Mädchen festgehalten, in den Bauch geschlagen und mit Füßen getreten haben. Die Schülerin, die dabei verletzt wurde, weigerte sich aber, ihnen etwas zu geben. Zu diesen Vorwürfen bekannte sich der Bursch nicht schuldig. Warum er in der Sache ausgerechnet von seinem an dem Raub beteiligten und deswegen bereits verurteilten Bruder belastet wird, konnte er sich nicht erklären. Zur Überraschung des Gerichts sagte dann aber auch das Opfer, dass der Angeklagte nicht unter den Tätern gewesen sei.

Von einem 13-Jährigen soll der Angeklagte unter Androhung von Schlägen und mit dem Hinweis, dass er Mitglied der LML-Bande - einer Gruppe sehr junger Straftäter, die vor allem im Linzer Umland ihr Unwesen treibt - sei, immer wieder Geld und bestimmte Kleidungsstücke erpresst haben. Über soziale Medien soll er eine regelrechte Bestellliste, welche Schuhe oder Jacken er gerne hätte, bei dem Teenager aufgegeben haben. Er bekam auf vier Etappen Artikel im Gesamtwert von 415 Euro und 280 Euro Bargeld ausgehändigt. U.a. soll der 13-Jährige sogar bei einem London-Trip von seinem Taschengeld Kleidung gekauft haben, die von ihm verlangt worden sei. Der Angeklagte gab diese Vorwürfe zu, will aber nicht bei der LML-Bande sein.

Von Opfer entlastet

Im Februar soll der Angeklagte an einem Überfall auf einen 16-Jährigen, dem die Geldbörse geraubt wurde, beteiligt gewesen sein. Hier bekannte sich der Bursch nur teilweise schuldig. Sein Kumpel habe den Jugendlichen nach Geld und Zigaretten gefragt. Er selbst habe das Opfer nur festgehalten, als dieses seinen Freund würgen wollte, behauptete er. Der 16-Jährige, der bei dem Überfall getreten wurde und u.a. einen Zahn eingebüßt hat, bestätigte vor Gericht, dass der Angeklagte an der Tat beteiligt gewesen sei. Er sei aber nicht jener gewesen, der ihn mit einem Schlag verletzt haben.

Mit einem Diebstahl, der dem Angeklagten ebenfalls zur Last gelegt wird, will dieser nichts zu tun haben. Konkret geht es um 50 Euro, die einer Pensionistin in einem Seniorenheim entwendet wurden. Das Opfer hat den Angeklagten auf einem Foto wiedererkannt, dieser will aber gar nicht in dem Heim gewesen sein.

Die Abkürzung LML bedeutet "Leben mit Loyalität". Der tiefere Sinn ist auch den Ermittlern nicht ganz klar.

(APA)