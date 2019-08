Die wirklich sonderbare Helligkeit der Dunkelheit

An manchen Tagen, da liegen gelockte Rindenstreifen in ufernahem Wasser, als hätte sich eine Riesin die Haare gekürzt, um ein paar Meter gleich, über den spiegelnden See gebeugt. Und dort, wo er wegen seiner Tiefe an dunkelgrüner Farbe gewinnt, sieht man Äste unter der glasklaren Wasseroberfläche versunken, die aussehen wie große Gabeln. Am Westufer Mückenschwärme hektisch in der Dämmerung, in denen die Einheimischen winzige Gesichter erblicken, mit finstren Nasenlöchern, und dort, wo die Augen sitzen, nichts als wunderschönes, furchterregendes Geschwirre. Sobald sie versuchen, dem Blick zu entgegnen, ziehen sich die seltsamen Gesichtchen, plötzlich schüchtern, schlagartig wieder in den See zurück.

